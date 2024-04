Storie anche per le donne

Questo film "è anche un passaggio di testimone per le nuove generazioni - ha sottolineato Ariane Ascaride -. Ci sono molti ragazzi che oggi si dedicano con grande passione a cause, come quella per l'ambiente. Abbiamo l'obbligo di aiutarli perché stiamo lasciando loro un mondo di merda che certo non hanno chiesto". In quest'epoca "mantenere la speranza è indispensabile. L'impressione è che il mondo stia affondando in abissi terribili. Per questo è importante mostrare quelle persone di cui non si parla mai, che agiscono insieme, per migliorare questa realtà". Nel film Rosa nella sua attività politica si batte per superare le divisioni che persistono all'interno della sinistra. Ma è stanca di certe dinamiche, è vicina alla pensione, un po' disillusa. Quando incontra Henri, interpretato da Jean-Pierre Darroussin, si riapre ai sentimenti e all'amore, anche fisico: "Per come veniamo spesso tradizionalmente raccontate, una donna come Rosa alla sua eta' non dovrebbe più avere una vita sessuale o amorosa. Una visione che, per fortuna, anche nel cinema sta cambiando, ma troppo lentamente. Spesso vediamo attori 50enni che hanno storie d'amore nei film con donne trentenni. Dovrebbe essere anche il pubblico femminile a dire basta. Abbiamo diritto a storie raccontate anche per le donne, basta storie solo per uomini, non è giusto dire che la nostra vita in quella sfera finisca a 50 anni. È qualcosa che ci influenza e ci porta a proibirci tante cose: dei limiti autoimposti che alcuni pensano siano naturali, invece sono culturali".