Kirsten Dunst e Jesse Plemons si sono sposati: cerimonia top secret in Giamaica

Ora Kirsten Dunst e Jesse Plemons si sono sposati davvero. I due attori sono convolati a nozze segretamente in Giamaica, durante una cerimonia intima al resort GoldenEye (dove Ian Fleming cominciò a scrivere i primi romanzi di James Bond), a Ocho Rios. "Posso confermare che si sono sposati. Non posso però aggiungere altri dettagli", ha dichiarato a Page Six un rappresentante dell’attrice. I due attori si sono conosciuti sul set della seconda stagione della serie "Fargo" nel 2015 e hanno rivelato di stare insieme dall'anno successivo. Nel 2017 hanno reso noto il fidanzamento ufficiale.

Leggi Anche Kirsten Dunst incinta del secondo figlio: pancione da copertina

Lo scorso anno la coppia ha recitato insieme nel film

"Il Potere del Cane"

, che ha dato a entrambi la prima nomination agli Oscar. La coppia ha già due figli: Ennis, nato nel 2018 e James Robert, nato nel 2021.

Kirsten Dunst e Jesse Plemons avevano già in programma di sposarsi qualche anno fa, ma la cerimonia è stata posticipata sia per via del Covid, sia per la nascita del loro secondo figlio. "Ci chiamiamo già 'marito e moglie', a questo punto dobbiamo sposarci, è ridicolo. Ma ancora non abbiamo organizzato il matrimonio. Tra il Covid e la nascita di James Robert abbiamo preferito rimandare, volevo potermi divertire insieme a tutti", aveva raccontato l'attrice diventata famosa da giovanissima per

"Intervista col Vampiro"

"Spider-Man"

e che ha raggiunto poi il successo nei panni di Mary Jane nella prima trilogia didi Sam Raimi.