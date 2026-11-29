L'attore livornese Alessio Fantozzi, che in "Ovosodo" aveva interpretato Ivanone, il fratello di Piero (nella vita Edoardo Gabbriellini), il protagonista del film di Paolo Virzì, è morto a 55 anni a causa di una malattia. Era ricoverato in ospedale. A riportare la notizia è Il Tirreno. Oltre che nel film di Paolo Virzì, Fantozzi è stato anche nel cast del cortometraggio "Carne viva" del 2024. All'epoca della presentazione di "Ovosodo" alla Mostra del Cinema di Venezia, nel 1997, il regista Virzì, ricorda Il Tirreno, aveva definito Fantozzi "un meraviglioso angelo".
Il ruolo di Ivanone
Alessio Fantozzi, uno dei volti più noti del film, era all'interno della famiglia che accompagnava la crescita del giovane Piero, tra le difficoltà quotidiane, i lutti e le contraddizioni del quartiere popolare di Shangai. La pellicola, che celebrerà i 30 anni nel 2027, è uno spaccato di Livorno, dei suoi quartieri, delle famiglie e di un'epoca capace di attraversare le generazioni.