L'attore livornese Alessio Fantozzi, che in "Ovosodo" aveva interpretato Ivanone, il fratello di Piero (nella vita Edoardo Gabbriellini), il protagonista del film di Paolo Virzì, è morto a 55 anni a causa di una malattia. Era ricoverato in ospedale. A riportare la notizia è Il Tirreno. Oltre che nel film di Paolo Virzì, Fantozzi è stato anche nel cast del cortometraggio "Carne viva" del 2024. All'epoca della presentazione di "Ovosodo" alla Mostra del Cinema di Venezia, nel 1997, il regista Virzì, ricorda Il Tirreno, aveva definito Fantozzi "un meraviglioso angelo".