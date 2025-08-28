Cinema, Borgonzoni (Mic): 12 miliardi di ricavi e oltre 124mila occupati nel mercato audiovisivo

"Le imprese sono ben bilanciate su tutto il territorio (36% al Nord, 31% al Centro, 33% al Sud)", ha aggiunto, sottolineando la "significativa presenza femminile e giovanile, con il 30% di imprenditrici donne e il 18% di giovani imprenditori under 35". "Parliamo di un ecosistema di oltre 1.550 imprese e professionisti. Il cuore produttivo include 919 case di produzione che hanno come focus la produzione di opere prime/seconde, documentari e cortometraggi, film di giovani autori, una buona rappresentanza di produzione di animazione, film di genere e sperimentali. Il 40% delle imprese è a guida femminile e il 30% è under 40", ha evidenziato Francesco Lattarulo, membro Esecutivo Nazionale Cna Cinema e audiovisivo. "Dal 1946 come Cna tuteliamo e valorizziamo il 'saper fare', forti di una rappresentanza capillare sul territorio, ora lo stiamo facendo anche nel settore del cinema e dell'audiovisivo", ha concluso.