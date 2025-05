David di Donatello, "Vermiglio" di Maura Delpero fa il pieno di premi

La 70esima edizione dei David di Donatello ha visto il trionfo di "Vermiglio" di Maura Delpero. Il film già Leone d'argento a Venezia ha portato a casa sette statuette tra cui il miglior film, la migliore regia (prima donna nella storia del premio) con la sua favola montana ambientata negli ultimi anni della seconda guerra mondiale, un film antimilitarista come ha voluto ricordare la regista. Una cerimonia, condotta da Mika ed Elena Sofia Ricci, che ha avuto molti momenti di riflessione con riferimenti all'attualità. Elio Germano, premiato per Berlinguer, ha ricordato i palestinesi, come pure Francesca Mannocchi premiata per il suo doc sull'Ucraina. Quattro premi per "Le deluge", tre al film "Gloria!" e a "L'arte della gioia". Nessun riconoscimento per "Parthenope" di Sorrentino arrivato alla cerimonia con 15 candidature.