Cinema, torna la campagna del ministero della Cultura con i film a 3,50 euro

Da domenica 8 giugno a giovedì 25 settembre, si rinnova l'appuntamento con la campagna del ministero della Cultura che consente la visione di film italiani ed europei sul grande schermo a un prezzo speciale. Torna infatti l'iniziativa "Cinema Revolution" (13 giugno-20 settembre), che anche quest'anno include le due edizioni 2025 di "Cinema in Festa", appuntamento di cinque giorni a giugno (8-12 giugno) e a settembre (21-25 settembre) lanciato per cinque anni (2022-2026) da Anec e Anica con il supporto del MiC e in collaborazione con il David di Donatello - Accademia del Cinema Italiano.