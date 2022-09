Ciclone Blackpink, il nuovo album della girl band coreana lanciato verso il successo mondiale

Il disco arriva accompagnato dal videoclip dal sapore cinematografico del nuovo singolo "Shut Down", che in poche ore ha già totalizzato oltre 15 milioni di visualizzazioni. Le nuove 8 tracce delle regine del k-pop sono variegate, dalle chitarre orientali alle ballate dolci, passando per brani urban-pop e sonorità dance anni 80. A poco più di cinque anni dagli esordi, Lisa, Jisoo, Jennie e Rosé hanno ottenuto responsi record in tutto il globo con la loro musica. Le Blackpink sono le artiste con il maggior numero d'iscritti al loro canale YouTube, la girl band con un disco alla posizione più alta negli ultimi 10 anni e la prima girl band coreana in assoluto a cantare al Coachella. E sono anche l’unico gruppo femminile a essere apparso sulla copertina di Rolling Stone, dopo Destiny’s Child e Spice Girls, con le quali condividono molto per quanto riguarda lo spirito imprenditoriale commerciale: una macchina da successo.

Il nuovo disco delle Blackpink è stato anticipato dal primo singolo

“Pink Venom”

, arrivato alla #1 della Billboard Global 200 e alla #1 della classifica Spotify globale, accumulando 7,9 milioni di stream su Spotify nelle prime 24 ore. Il videoclip ha battuto il record su YouTube con oltre 90,4 milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore (attualmente a quota 300 milioni). Con questi numeri la band sudcoreana ha infranto il record per la più grande uscita per delle artiste femminili (band o soliste) in questa decade e il terzo più alto debutto nelle prime 24 ore di tutti i tempi.

Il 15 ottobre le Blackpink s’imbarcheranno nel loro n

uovo tour mondiale che toccherà quattro continenti

e che si prevede vedrà oltre 1 milione e mezzo di spettatori. La prima data si terrà alla KSPO Dome al Parco Olimpico di Seoul. Il tour farà poi tappa negli Stati Uniti, in Europa a Londra, Barcellona, Colonia, Parigi, Berlino, Amsterdam per poi trasferirsi in Arabia Saudita, Singapore e Nuova Zelanda.

Formatasi nel 2016, le Blackpink hanno pubblicato il loro primo lavoro "The Album" nel 2018, divenuto poi il disco più alto nella classifica Billboard per delle artiste femminili di K-pop. Grazie alla loro musica hanno vinto 34 premi, ricevuto oltre 131 nomination, ottenuto miliardi di visualizzazioni solo su YouTube, 6,3 miliardi di stream solo sulla piattaforma di Spotify e registrato il tutto esaurito col loro primo tour nelle arene in Nord America.