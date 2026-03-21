Per quanto riguarda l’eredità, non ci sono notizie ufficiali sulla presenza di un testamento; tuttavia, è più che probabile che il patrimonio dell’attore venga distribuito tra i suoi parenti più stretti.

Sicuramente tra i beneficiari ci sarà la moglie Gena O’Kelley, al suo fianco da anni, insieme ai cinque figli dell’attore: Mike, Eric, Dina e i gemelli Dakota e Danilee.

Non è escluso che parte del patrimonio possa essere destinata anche a progetti o fondazioni legate ai suoi interessi personali.