Chuck Norris, tutti i meme più famosi su di lui
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Dalle residenze tra Texas e Caraibi ai guadagni costruiti in carriera: quanto vale davvero l’eredità dell’attore?
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La notizia della scomparsa di Chuck Norris, avvenuta ieri, ha rapidamente fatto il giro del mondo. Volto simbolo del cinema d’azione e icona della cultura pop, Norris lascia dietro di sé non solo una carriera straordinaria, ma anche un patrimonio enorme.
Come sempre accade in questi casi, oltre al cordoglio e ai tributi dei fan, spunta una domanda che, spesso, lascia anche uno strascico di polemiche: come verrà distribuita la sua eredità?
Secondo le stime più accreditate, l’attore avrebbe accumulato una fortuna di circa 70 milioni di dollari nel corso di oltre cinquant’anni di carriera. Una cifra importante, che però potrebbe rendere complicata la distribuzione.
Tra i beni più rilevanti spiccano diverse proprietà di lusso: una villa in stile rustico in California, il celebre Lone Wolf Ranch a Navasota, in Texas, e una spettacolare residenza fronte mare ad Anguilla, nei Caraibi, dal valore stimato di circa 14 milioni di dollari.
Il patrimonio di Chuck Norris è il risultato di una carriera lunga e ricca di successi. Dopo aver raggiunto i primi ottimi risultati nel cinema d’azione, è stata soprattutto la serie "Walker, Texas Ranger" a consacrarlo come volto riconosciuto a livello globale, garantendogli popolarità e guadagni per anni.
A questi si sono aggiunti i proventi derivanti dai diritti televisivi, dalla distribuzione internazionale, dalla pubblicazione di libri e da numerose campagne pubblicitarie. Negli ultimi anni, Norris aveva inoltre ampliato le sue attività imprenditoriali, investendo in prodotti legati al benessere, all’alimentazione e allo stile di vita sano.
Per quanto riguarda l’eredità, non ci sono notizie ufficiali sulla presenza di un testamento; tuttavia, è più che probabile che il patrimonio dell’attore venga distribuito tra i suoi parenti più stretti.
Sicuramente tra i beneficiari ci sarà la moglie Gena O’Kelley, al suo fianco da anni, insieme ai cinque figli dell’attore: Mike, Eric, Dina e i gemelli Dakota e Danilee.
Non è escluso che parte del patrimonio possa essere destinata anche a progetti o fondazioni legate ai suoi interessi personali.
Limitarsi a quantificare l’eredità di Chuck Norris in soli termini economici rischia di non coglierne la reale portata. Oltre ai beni materiali, l’attore lascia infatti un patrimonio intangibile di grande peso, fatto di diritti sulle sue opere, riconoscibilità mediatica e un’immagine costruita negli anni fino a trasformarsi in un marchio globale.
Tra pellicole diventate iconiche e la diffusione virale dei meme che lo hanno riportato al centro dell’attenzione anche tra i più giovani, Norris ha saputo mantenere una presenza costante nell’immaginario collettivo, andando ben oltre la fase più nota della sua carriera sul piccolo e grande schermo.
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