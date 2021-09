Christina Aguilera posa in topless e annuncia la sua prossima esibizione

In jeans, col seno coperto solo dai lunghi capelli biondi, Christina Aguilera osa su Instagram con due scatti bollenti, che traggono ispirazione dal suo album del 2002 "Stripped Vibes". E annuncia la sua partecipazione, l'11 settembre, al Ladyland Festival di New York , evento musicale in cui si esibiranno solo artiste donne. Per la cantante si tratta del primo spettacolo nella Grande Mela dal 2018, quando cantò al Radio City Music Hall.

A 40 anni la bella cantante mostra curve e sensualità di una ventenne.

Di recente, la Aguilera ha parlato a sostegno della sua amica Britney Spears: "Ho pensato per giorni a Britney e a tutto ciò che ha sopportato...Tutte le donne hanno il diritto di decidere del proprio corpo, del proprio sistema riproduttivo, della propria privacy, del proprio spazio, del processo di guarigione e della propria felicità...".

Negli ultimi anni la cantante è stata spesso vittima del cosiddetto body shaming, criticata per essere, prima troppo magra e poi sovrappeso.

E di body confidance la star di "Beautiful" ha parlato di recente in un' intervista rilasciata a Health in cui ha rivelato di non aver sempre avuto un buon rapporto col suo corpo. Rapporto pienamente recuperato col tempo, come dimostrano gli scatti social in cui Christina ammicca sfoggiando le sue curve sempre super sexy: "Crescendo, smetti di paragonare te stesso alle altre persone e inizi ad apprezzare il tuo corpo e a sentirlo tuo".