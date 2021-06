Christina Aguilera scrive a Britney Spears: "Meriti libertà, amore e rispetto"

In passato si è parlato molto della presunta rivalità tra Christina Aguilera e Britney Spears . In realtà sempre smentita da entrambe le protagoniste del pop mondiale. Dopo che la Spears è uscita allo scoperto e ha confessato pubblicamente di aver fatto finta di stare bene in questi ultimi anni puntando il dito sulla famiglia, la Aguilera ha scritto su Twitter un post in sostegno della collega e amica.

Dopo Justin Timberlake, Paris Hilton, Mariah Carey e Cher (solo per citarne alcuni), Christina ha pubblicato una foto che li ritrae giovanissime, sorridenti e felici e ha aggiunto: "In questi ultimi giorni ho pensato molto a Britney e a tutto quello che sta passando. È inaccettabile che a qualsiasi donna, o essere umano, che voglia avere il controllo del proprio destino non sia permesso di vivere la vita come desidera".

"Essere messo a tacere, ignorato, vittima di bullismo - prosegue - o non avere il supporto da parte di coloro che ti sono 'vicini' è la cosa più deprimente, devastante e umiliante che si possa immaginare. Il danno mentale ed emotivo non è da prendere alla leggera. Ogni donna deve avere diritto al proprio corpo, al proprio sistema riproduttivo, alla propria privacy, al proprio spazio, alla propria felicità".

La Aguilera lancia quindi un appello: "Una donna come lei che ha lavorato in condizioni e pressioni inimmaginabili merita tutta la libertà possibile per vivere la sua vita felice. Il mio cuore è con Britney. Merita tutto il vero amore e sostegno del mondo".

