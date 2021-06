Britney Spears non si nasconde più e fa pubblica ammenda: "Scusate se ho fatto finta di stare bene"

Qualcosa è cambiato in Britney Spears . Le sue parole durante la deposizione in tribunale contro la tutela del padre sono state disperate, forti e liberatorie. E l'hanno aiutata probabilmente a rompere le catene che la tengono imprigionata. E a rompere anche quella patina dorata che "vende" ai fan e dietro cui si è nascosta per timore di dire la verità: sta male e la sua vita non va bene. Così dopo la denuncia di ciò che ha subito negli ultimi anni è tornata su Instagram e ai fan ha scritto di quanto sia dispiaciuta per aver "finto di essere stata bene negli ultimi due anni", spiegando di non aver parlato prima perché "ero imbarazzata nel condividere quello che mi è successo".

La pop star 39enne ha testimoniato solo un giorno prima presso la Superior Court di Los Angeles nella lunga battaglia legale che la oppone al "padre padrone". La popstar ha rivelato (virtualmente) in aula di essere stata costretta a lavorare contro la sua volontà e che la tutela le ha impedito di sposarsi o di rimuovere il contraccettivo per poter avere un altro bambino. La tutela legale nei suoi confronti è in vigore da 13 anni e ha conferito a un conservatore autorizzato, a una società fiduciaria e a suo padre, Jamie Spears, il controllo della sua proprietà, della carriera, delle cure mediche e di altri aspetti della sua vita personale.

Nel messaggio su Instagram Britney ha detto che i suoi post ottimisti sui social media hanno dato a milioni di fan l'impressione sbagliata della sua vita.

La cantante di "...Baby one more time” ha scritto: "Voglio solo dirvi un piccolo segreto. Credo che come persone tutti noi desideriamo la vita da favola e da quello che ho postato la mia vita sembra essere piuttosto sorprendente". E poi è arrivata al punto: "Sto portando questa situazione all'attenzione della gente perché non voglio pensiate che la mia vita sia perfetta perché non è assolutamente così. Se questa settimana avete letto le notizie su di me, saprete che non è per niente così".

Ha poi fatto ammenda per la lente falsata sulla propria vita che ha creato sui social: "Mi scuso per aver finto di essere stata bene negli ultimi due anni. L'ho fatto per il mio orgoglio ed ero imbarazzata nel condividere quello che mi è successo. Ma onestamente, chi è che non vuole mostrare il proprio profilo Instagram sotto una luce divertente? Che ci crediate o meno, fingere di stare bene mi ha davvero aiutato".

Il post è accompagnato da un'immagine di una bambina accompagnata dalla citazione di Albert Einstein che recita: "Se vuoi che i tuoi figli siano intelligenti, leggi loro delle favole. Se vuoi che siano ancora più intelligenti, leggi loro altre favole". A tal proposito, la star ha spiegato cosa significhino per lei i social che usa abitualmente: "Quindi ho deciso di pubblicare questa citazione oggi perché, quando stai attraversando l’inferno... beh, sento che Instagram mi aiuta a sfogarmi in maniera interessante e a condividere la mia presenza e la mia esistenza. E mi aiuta semplicemente a sentirmi importante nonostante quello che sto passando. E ha funzionato. Quindi ho deciso di iniziare a leggere più favole!".