Britney rompe il silenzio dopo il documentario: "Sto imparando a essere una persona normale"

Dopo l'uscita del documentario "Framing Britney Spears" e la mobilitazione social delle star per liberarla dal padre-padrone, adesso è intervenuta anche la diretta interessata. Britney ha rotto il silenzio e su Twitter ha fatto sapere: "Mi sto prendendo il mio tempo per imparare a essere una persona normale. Non importa quanto pensiamo di sapere sulla vita di qualcuno, è niente rispetto a quello che la persona sta vivendo".

Britney Spears in pericolo? La replica sibillina: "Non importa quello che pensiamo di sapere" Instagram 1 di 25 Instagram 2 di 25 Instagram 3 di 25 Instagram 4 di 25 Instagram 5 di 25 Instagram 6 di 25 Instagram 7 di 25 Instagram 8 di 25 Instagram 9 di 25 instagram 10 di 25 instagram 11 di 25 instagram 12 di 25 instagram 13 di 25 instagram 14 di 25 instagram 15 di 25 instagram 16 di 25 instagram 17 di 25 instagram 18 di 25 instagram 19 di 25 instagram 20 di 25 instagram 21 di 25 instagram 22 di 25 instagram 23 di 25 instagram 24 di 25 instagram 25 di 25 leggi dopo slideshow ingrandisci

Leggi Anche Dopo l'uscita del documentario anche le star si mobilitano per Britney Spears

La Spears è tornata a scrivere su Twitter a due settimane di distanza dall'ultimo messaggio, dop che tanti Vip e amici avevano chiesto di intervenire in suo favore. Commentando una sua performance di tre anni fa, Britney ha scritto: ’Ho sempre amato stare sul palco... Ma mi sto prendendo il mio tempo per essere una persona normale. Mi piace godermi le piccole cose di ogni giorno".

In un altro post ha poi aggiunto: "Ogni persona ha la sua storia e una sua visione di quella delle altre persone!!! Abbiamo tutti tante vite diverse e splendenti. Ricordatevi, non importa quanto pensiamo di sapere della vita di qualcun altro. E' niente in confronto a quello che quella persona sta davvero vivendo". Un messaggio sibillino diretto ai fan, che getta nuove ombre sulla sua situazione attuale.

Il fidanzato di Britney: "Il padre è un cog**" - A buttare benzina sul fuoco ci ha pensato il compagno Sam Asghari, che finora non si era pubblicamente esposto sul documentario. "E' importante che le persone capiscano che non ho alcun rispetto per qualcuno che cerca di controllare la nostra relazione e che crea continuamente ostacoli tra di noi", ha scritto nelle sue storie di Instagram.

"Secondo il mio pensiero, Jamie è un totale cog***. Non entrerò nei dettagli perché ho sempre rispettato la nostra privacy ma allo stesso tempo non sono venuto in questo Paese per non poter esprimere la mia opinione e libertà”, ha concluso senza troppi giri di parole il ballerino iraniano.

Britney Spears e Sam Asghari: è vero amore Instagram 1 di 22 Instagram 2 di 22 Instagram 3 di 22 Instagram 4 di 22 Instagram 5 di 22 Instagram 6 di 22 Instagram 7 di 22 Instagram 8 di 22 Instagram 9 di 22 Instagram 10 di 22 Instagram 11 di 22 Instagram 12 di 22 Instagram 13 di 22 Instagram 14 di 22 Instagram 15 di 22 Instagram 16 di 22 Instagram 17 di 22 Instagram 18 di 22 Instagram 19 di 22 Instagram 20 di 22 Instagram 21 di 22 Instagram 22 di 22 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: