Chic, addio ad Alfa Anderson: sua la voce in "Le Freak" e "Good Times"

Nata ad Augusta, in Georgia, il 7 settembre 1946, aveva iniziato giovanissima a sviluppare la sua passione per la musica, tanto che si dice che abbia composto la sua prima canzone all'età di tre anni. Dopo aver mosso i primi passi nei cori scolastici aveva debuttato come cantante di supporto per Cannonball Adderley, alla Carnegie Hall, nel 1976, avendo poi la possibilità di registrare delle voci d'appoggio per artisti come Dionne Warwick e Roy Buchanan. Decisivo per lei fu l'incontro con Luther Vandross, che la incoraggiò a fare un'audizione per i nuovi Chic nel 1977.