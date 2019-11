Chiara Ferragni: "Ora agli hater reagisco con ironia"

Con gli hater "ho avuto a che fare dai miei primi post a 16 - 17 anni. Ora cerco di rispondergli in maniera ironica, provo a trasformare il loro odio in qualcosa di cui ridere insieme. L'importante è non farsi influenzare, seguire la propria visione". Chiara Ferragni , all'Auditorium Conciliazione di Roma, dov'è arrivata con il marito Fedez per la proiezione evento del docufilm "Chiara Ferragni Unposted", rivela il suo segreto per combattere gli odiatori online di professione.

L'influencer si presenta raggiante alla proiezione-evento del documentario sulla sua vita firmato da Elisa Amoruso, che traccia un ritratto della più potente fashion influencer del mondo e imprenditrice digitale. In un elegante vestito lungo nero monospalla e con spacco vertiginoso, Chiara Ferragni ha percorso parte del pink carpet per mano a Fedez, anche lui elegante in completo nero e camicia bianca.

Davanti a una platea di invitati (per loro come benvenuto bottiglietta d'acqua firmata Ferragni e popcorn caramellati) l'influencer (che si era anche fermata fuori con i fan lungo le transenne, a fare selfie) ha detto di considerare un onore presentare il film a Roma, "che è forse la mia città preferita nel mondo".

All'emozione di aver avuto per il film "170 mila spettatori in tre giorni" si aggiunge quella "del prossimo debutto in streaming, quindi globale e istantaneo, tutti potranno vederlo nello stesso momento", spiega introducendo il documentario, che non racconta solo i momenti più glamour e felici della sua vita ma anche quelli più difficili "perché possono venirne lezioni di vita, aiutarci a maturare".

Il film non fiction, dopo il debutto al Lido di Venezia e i record in sala (è il film evento, cioè uscito per un numero limitato di giorni, che ha incassato di più in Italia), sarà disponibile su Amazon Prime Video in tutto il mondo dal 29 novembre.