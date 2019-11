Chiara Ferragni molestata da un uomo in aereo: "Mi ha fatto le foto mentre dormivo e poi si è chiuso in bagno"

Chiara Ferragni è volata a New York per la prima del suo docufilm "Chiara Ferragni Unposted“​​​​​​", ma in aereo è stata vittima di un episodio sgradevole. "Questo tizio sulla cinquantina ha iniziato a farmi foto mentre dormivo . È una cosa da Psycho", ha raccontato su Instagram. Il fan molesto non le ha però tolto il buonumore. Appena atterrata ha infatti pubblicato un selfie sorridente a seno nudo, coperta da un orsacchiotto

"Il mio amico Fabio, che era seduto accanto a me, ha visto la scena. L’ha preso per la felpa e lo ha rincorso. Questo si è rinchiuso nel bagno per un quarto d’ora. Fabio lo ha aspettato e questo qui gli ha fatto vedere che aveva cancellato la foto", ha continuato Chiara.

Per fortuna a vegliare su di lei c'era il manager Fabio Damato, che ha neutralizzato il fan invadente. "Grazie al mio caro amico e manager Fabio per coprirmi sempre le spalle, ero addormentata ma ho sentito che urlava e gli ha impedito di spedire le foto".

Una volta atterrata nella Grande Mela le energie della Ferragni si sono concentrate tutte sui preparativi per la grande serata. La sua agenda americana è stata fitta di coccole extra-lusso: a partire dalla fantastica vista dalla sua suite nell'East Village, poi tanti regalini per lei e per il piccolo Leone, un trattamento speciale dall'hair stylist di fiducia e per finire un bel massaggio rigenerante. Ora è pronta per il tappeto rosso!