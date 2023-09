I Chemical Brothers, duo tra i più acclamati e innovativi al mondo, hanno pubblicato il loro decimo album di studio: "For That Beautiful Feeling".

Il titolo del disco lo riassume perfettamente: registrato nello studio della band vicino alla costa meridionale inglese, questo è un album che cerca e cattura il momento in cui il suono ti travolge come un’onda, un’onda che alla fine si lascia cavalcare verso destinazioni sconosciute. È un disco che individua quel momento esatto, quello in cui si perde ogni controllo, in cui ci si arrende e si lascia che sia la musica a muoverci, come tirati da un filo invisibile.