Charlotte Gainsbourg-Guillaume Canet al cinema nel noir psicologico "Il caso Belle Steiner"

L'uomo era nel suo studio tutta la notte ad ascoltare musica e a correggere i compiti dei suoi alunni. Mentre continuano le serrate indagini, Pierre si mostra più anaffettivo anche delle formule matematiche che studia ossessivamente e comunque del tutto distaccato dalla morte di questa ragazza che sembra non riguardarlo affatto. Si dichiara innocente, ma non si difende più di tanto e afferma solo di non sapere cosa possa essere accaduto. Tutto è contro di lui: nel telefono di Belle vengono trovate foto di lui scattate dalla ragazza di nascosto. Una vicina di casa descrive poi Pierre come un voyeur, dato che ha davvero l'abitudine di spiare la vicina dalla finestra mentre si spoglia. Intanto viene anche raccontata la condotta della figura di Belle, definita come "la regina della notte". Assediato dai media che lo accusano di femminicidio, Pierre non si scompone comunque mai, generando così ancora più sospetto.