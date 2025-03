Al cinema "Come se non ci fosse un domani": il doc racconta gli attivisti di Ultima generazione

Amnesty International Italia ha dato il suo patrocinio al documentario poiché, come afferma il portavoce Riccardo Noury: "Come se non ci fosse un domani spiega come Ultima generazione stia cercando di chiamare Penultima generazione (quella al potere) a rispondere della sua inerzia e mancanza d'azione nei confronti della crisi del clima. Penultima generazione non solo non risponde ma criminalizza sempre di più, grazie a un'ampia complice narrazione mediatica che si concentra sui metodi anziché sulle ragioni e sugli obiettivi, l'attivismo per la giustizia climatica. Come spiega un'attivista, prendersi cura delle persone significa oggi doverle disturbare. Ci auguriamo che quest'opera 'disturbi' molto pubblico”.