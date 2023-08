L'intervista è stata anche l'occasione di affrontare il tema delle differenze tra l’invecchiamento maschile e femminile: "Ho sempre avuto problemi con il fatto che gli uomini a una certa età vengano paragonati a vini pregiati, mentre le donne ai fiori recisi". Charlize ha rivelato di disprezzare quell'idea e di volerla combattere: "Penso anche che le donne della mia età vogliano invecchiare nel modo che ritengono giusto. Penso che dobbiamo dimostrare un po' più di empatia per il modo in cui tutte attraversiamo il nostro percorso e per quel che mi riguarda il dover vedere la mia faccia su un cartellone pubblicitario adesso è piuttosto strano".

Charlize e gli action

L'attrice, spesso impegnata in film action, ha raccontato anche le difficoltà di mettersi in forma per il set: "La cosa che più mi fa rabbia è che se ora faccio film d'azione e mi faccio male, ci metto molto più tempo a guarire di quanto non facessi a vent'anni", ha spiegato la star. "Più che il mio viso, vorrei avere il mio corpo di 25 anni fa che posso lanciare contro il muro e non farmi niente. Adesso, se non mi alleno per tre giorni e poi torno in palestra, non riesco a camminare".