Charlize Theron interessata a una versione lesbo di "Die Hard": "Un'idea grandiosa"

Indipendente e mamma single, dalla bellezza eterea e statuaria, affascinante sui red carpet e talentuosa sul grande schermo. Charlize Theron festeggia 45 anni il 7 agosto. Con una carriera costellata di successi si è affrancata negli anni dalla figura della biondina stereotipata sbarcata a Hollywood. Nata in Sudafrica, ha avuto un'infanzia difficile (ha assistito all'omicidio del padre, violento e alcolizzato, per mano della madre che si stava difendendo da un'aggressione) e si è fatta conoscere nel mondo grazie allo spot sexy e immortale della Martini. Il successo nella Mecca del cinema prende il via con "L'avvocato del diavolo" e non si fermerà. Riceve l'Oscar come miglior attrice protagonista nel 2004 grazie a "Monster" (e conquista poi altre due candidature) e alterna ruoli drammatici ("The Burning Plan", "Nella Valle di Elah", "Le regole della casa del sidro", "La moglie dell'astronauta") a film di azione e fantascienza ("The italian job", "Mad Max: Fury Road" "Fast and Furious 8" e "Aeon Flux"), cimentandosi anche con la commedia ("La maledizione dello scorpione di giada", "Young Adult" e "Non succede ma se succede...").