Charlize Theron racconta di quando sua madre uccise suo padre con un colpo di pistola: "Non mi vergogno..."

"Mio padre era così ubriaco che non avrebbe dovuto essere in grado di camminare quando è entrato in casa con una pistola...", comincia così il racconto shock che Charlize Theron fa ai microfoni della NPR (Nation Public Radio), svelando di quando sua madre uccise suo padre: "Non mi vergogno di parlarne", dice l'attrice, reduce della premiere del film "Bombshell".

L'attrice vincitrice di un Oscar, aveva 15 anni quando suo padre Charles Theron minacciò ubriaco lei e sua madre Gerda con una pistola nella loro fattoria a Benoni, vicino a Johannesburg, nel giugno 1991.

Charlize ha svelato nei dettagli tutto ciò che successe in quella terribile notte: "Mia madre ed io eravamo nella mia camera da letto appoggiate alla porta perché lui stava cercando di sfondarla e volevamo impedirgli di entrare... Poi ha fatto un passo indietro e ha cominciato a sparare, tre colpi attraverso la porta...".

Per Charlize è stato solo un miracolo che nessuno dei tre spari le abbia raggiunte: "A quel punto mia madre ha recuperato una pistola che aveva e ha sparato a sua volta... uccidendo l'uomo". L'attrice sottolinea che si è trattato di legittima difesa e che la madre non è mai stata incriminata per quell'atto, poi insiste sulla necessità di parlare liberamente di queste cose: "Penso che più parliamo di queste cose, più capiamo di non essere soli...".

Charlize Theron, bella, brava e.... coraggiosa ipa 1 di 30 Afp 2 di 30 Afp 3 di 30 ipa 30 di 30 ipa 30 di 30 Italy Photo Press 30 di 30 ansa 30 di 30 -olycom 30 di 30 -afp 30 di 30 instagram 10 di 30 ipa 11 di 30 lapresse 12 di 30 ipa 13 di 30 ipa 14 di 30 instagram 15 di 30 Afp 16 di 30 Instagram 17 di 30 ipa 18 di 30 ipa 19 di 30 instagram 20 di 30 ansa 21 di 30 ipa 22 di 30 instagram 23 di 30 ipa 24 di 30 instagram 25 di 30 -afp 26 di 30 ipa 27 di 30 instagram 28 di 30 ipa 29 di 30 instagram 30 di 30 leggi dopo slideshow ingrandisci

La Theron aggiunge però anche una riflessione importante sul padre: "E' sempre stato un alcolista, lo conoscevo solo così, era un uomo molto malato. Vorrei che quanto è successo quella notte non fosse mai avvenuto. Ma è quello che succede spesso quando non si affronta alla radice un problema come quello della dipendenza...".

Charlize, che ora è mamma di Jackson e August, adottati rispettivamente nel 2012 e nel 2015, ha continuato: "Questa violenza familiare, questo tipo di violenza che accade all'interno della famiglia, è qualcosa che condivido con molte persone...".

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE