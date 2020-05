Charlize Theron e la terribile esperienza sul set di "Mad Max": "Andavamo avanti con la paura"

"Ero incredibilmente spaventata perché non ho avevo mai fatto niente di simile. Credo che la cosa più difficile tra me e George fosse che lui aveva il film nella sua testa e io cercavo disperatamente di capirlo", ha aggiunto

Le tensioni con Tom Hardy - Anche il rapporto con il co-protagonista Tom Hardy fu disastroso e ricco di tensioni. "A pensarci ora, non ho avuto abbastanza empatia per capire cosa deve aver provato Tom Hardy nel raccogliere l'eredità di Mel Gibson. Deve essere spaventoso! E credo che a causa della mia paura stavamo alzando delle barriere per proteggerci invece che dirci 'Questo è spaventoso per te e lo è anche per me. Cerchiamo di essere gentili tra di noi'. In un modo strano stavamo agendo come i nostri personaggi: tutto riguardava la sopravvivenza".

Tom Hardy: "Troppa pressione su entrambi" - Dello stesso avviso anche Hardy, che ha rivelato come il film lo abbia "cambiato in maniera irrevocabile" e si rimprovera di non essere stato abbastanza comprensivo con la collega durante le riprese. "Sotto molti punti di vista era troppo per me. La pressione su entrambi a volte era troppa. Ciò di cui aveva bisogno era un partner migliore e forse con più esperienza rispetto a me. Ed è qualcosa che non si può fingere. Vorrei pensare che ora che sono più vecchio e brutto sarei all'altezza della situazione", ha ammesso.

