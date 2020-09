Carmen Consoli è la protagonista musicale del nuovo film Disney "Mulan"

LEGGI ANCHE>

“‘Coraggio, Onestà e Lealtà’ è una canzone che esprime allo stesso tempo la forza e la vulnerabilità di una giovane donna disposta a rischiare tutto per amore della propria famiglia - spiega Carmen Consoli - È per me una grande emozione interpretare un brano così denso di significato e prestare la mia voce alla rivisitazione di un classico Disney che ho sempre amato".

La collaborazione con Disney aggiunge un ulteriore riconoscimento a una carriera costellata di primati: Carmen è stata la prima artista italiana a calcare il palco dello Stadio Olimpico di Roma, l’unica italiana a partecipare in Etiopia alle celebrazioni dell’anniversario della scomparsa di Bob Marley, si è esibita come headliner a Central Park, è stata la prima donna nella lunga storia del prestigioso Club Tenco a vincere la Targa Tenco come Miglior Album dell’anno con “Elettra”, è stata nominata Goodwill Ambassador dell'Unicef, ha vinto il premio Amnesty Italia per “Mio zio”, è stata la prima donna a ricoprire il ruolo di Maestro Concertatore nel grande evento live “La Notte della Taranta”.

Il brano originale “Loyal Brave True” è stato scritto da Jamie Hartman, Harry Gregson-Williams, Rosi Golan e Billy Crabtree, e prodotto da Jamie Hartman.

Nella versione originale del film, il brano “Loyal Brave True” e la nuova versione di “Reflection” sono interpretati dalla star mondiale Christina Aguilera. Entrambi i brani sono presenti nel film e nella colonna sonora di Walt Disney con musiche composte e dirette da Harry Gregson-Williams.

