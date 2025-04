Carlos Santana trasportato d'urgenza in ospedale dopo un malore

Paura per Carlos Santana. Il celebre chitarrista, 77 anni, è stato colto da malore durante le prove di un concerto a San Antonio, in Texas, ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Il mancamento sembra essere stato causato da disidratazione e le condizioni del musicista non preoccupano. Intanto però il concerto è stato rinviato a data da destinarsi. Santana a luglio è atteso in Italia per due concerti, il 2 luglio a Mantova e il 3 luglio a Lucca, che lo vedono tornare a esibirsi nel nostro Paese a distanza di sette anni dall'ultima volta.