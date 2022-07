Carlos Santana sviene durante un concerto: portato via in barella

Il leggendario chitarrista 74enne è stato poi trasportato in ospedale dove è rimasto sotto osservazione. È stato lo stesso Santana a scrivere successivamente sulla sua pagina Facebook ringraziando "tutte le preziose preghiere" e spiegando di avere "dimenticato di mangiare e bere acqua, e quindi mi sono disidratato e sono svenuto".

ll suo manager ha detto che il chitarrista si è ripreso, aggiungendo che il concerto previsto questa sera a Burgettstown, in Pennsylvania, "sarà posticipato a data da destinarsi".

A dicembre Santana, che compirà tra qualche settimana 75 anni, aveva subito un'operazione al cuore non programmata. Per questo aveva cancellato i concerti previsti a Las Vegas. "Ho chiesto a mia moglie di portarmi in ospedale perché sentivo dei dolori al petto. Devo un po' prendermi cura di me, mi prendo una pausa per riposarmi e poi tornare a suonare come prima e poter dare il 150%", aveva spiegato ai fan. A metà ottobre l'artista aveva pubblicato il nuovo album intitolato "Blessings and Miracles".