Cardi B annuncia l'arrivo del terzo figlio e il secondo divorzio da Offset

Cardi B è pronta a cambiare vita e a diventare per la terza volta mamma, senza però aver accanto il marito Offset. La rapper ha infatti pubblicato sui social alcuni scatti avvolta in un abito rosso dalla scollatura profondissima, che mette in mostra il pancione. "Con ogni fine arriva un nuovo inizio! Sono così grata di aver condiviso questa stagione con te, mi hai portato più amore, più vita e soprattutto rinnovato il mio potere! Mi hai ricordato che posso avere tutto! Mi hai ricordato che non devo mai scegliere tra la vita, l'amore e la mia passione! Ti amo così tanto e non vedo l'ora che tu sia testimone di ciò che mi hai aiutato a realizzare, cosa mi hai spinto a farlo! È molto più facile affrontare i colpi di scena della vita da sdraiati, ma tu, tuo fratello e tua sorella mi avete dimostrato perché vale la pena andare avanti!".