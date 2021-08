Cardi B contro le star che confessano di non lavarsi: "Che avete che non va?"

La "No wash" è una tendenza, a quanto pare, molto diffusa fra le celebrità (bianche) americane, che ammettono di non lavarsi troppo o perché faccia male alla pelle o per rispetto dell'ambiente. Mentre impazza il dibattito tra i pro e i contro, Cardi B entra a gamba tesa sulla questione dell'igiene personale. La 28enne rapper ha chiesto ai suoi follower su Twitter: "Cosa succede alla gente che dice di non fare la doccia?", allegando un'emoji confusa e aggiungendo: "Dà fastidio".

Già in passato star come Leonardo di Caprio aveva ammesso di non lavarsi spesso, poi erano arrivati magazine di gossip a rivelare delle scelte di igiene personale di Jennifer Aniston e Gwyneth Paltrow, e la poca passione per la pulizia di colleghi come Russel Crowe e Matthew McConaughey.

A riaccendere i "riflettori" sulla questione sono stati Mila Kunis e Ashton Kutcher che nel podcast "Armchair Expert" hanno rivelato che "non ha senso usare il sapone tutti i i giorni" e che fanno il bagno ai figli "solo quando lo sporco inizia ad essere evidente". Poi si è aggiunto Jake Gyllenhaal che ha ammesso: "Penso che non sia necessario farsi il bagno troppo spesso". A cui ha aggiunto: "Penso anche che ci sia un intero mondo sul lavarsi in modo molto più utile per la manutenzione della pelle".

Tra gli oppositori si è dichiarato apertamente The Rock. "Sono l'esatto opposto delle celebrità che non si lavano", ha scritto sui social Dwayne Johnson, precisando che fa tre docce al giorno: "Doccia (fredda) appena mi alzo dal letto per iniziare la giornata. Doccia (tiepida) dopo il mio allenamento prima del lavoro. Doccia (calda) quando torno a casa dopo il lavoro. In più mi lavo il viso, lavo il mio corpo, esfoliazione, e canto (ma sono stonato) sotto la doccia".

Negli States si è innescata la discussione su questo tema, tra questione etica (già in voga da alcuni anni) veicolata da alcune star, e quella sociale. Per la giornalista afroamericana Jemele Hil, infatti, è solo un vezzo di chi se lo può permettere, in pratica: "Le celebrità bianche che si vantano di non fare la doccia hanno il privilegio di non preoccuparsi degli stereotipi, quelli che li vedono come intrinsecamente "sporchi". E ha spiegato: "I neri non hanno questo lusso. La maggior parte di noi è stata educata a essere ossessivamente pulita per presentarci bene davanti ai bianchi".