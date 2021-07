Cardi B rappa semi-nuda e col pancione e scatena i social

Cardi B, sensuale e sexy anche col pancione 1 di 14 Instagram 2 di 14 Instagram 3 di 14 Instagram 4 di 14 Instagram 5 di 14 Instagram 6 di 14 Instagram 7 di 14 Instagram 8 di 14 Instagram 9 di 14 Instagram 10 di 14 Instagram 11 di 14 Instagram 12 di 14 Instagram 13 di 14 Instagram 14 di 14 leggi dopo slideshow ingrandisci

Sexy, sensuale e trasgressiva anche col pancione. Cardi B rappa seminuda in un video condiviso sui social, che raccoglie oltre 8 milioni di visualizzazioni in pochissimo tempo. La rapper, classe 1992, ha svelato di essere incinta del suo secondogenito con il marito Offset, durante i i BET Awards, qualche settimana fa, presentandosi con la pancia già lievitata. E nella clip rieccola, capelli verde acqua, prima con un abitino a rete, completamente trasparente e poi in reggiseno e tanga mentre canta sfoggiando con orgoglio le sue curve esplosive e bollenti.