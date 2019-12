Cardi B twerka scatenata sul suo jet privato e il video hot fa il pieno di visualizzazioni

A bordo del suo jet privato, prima di atterrare in Africa, Cardi B si è scatenata in una "dirty dance" super sensuale, regalando un siparietto bollente, postato anche su Instagram, a base di twerking. Scalza con un abitino aderente la rapper, plurinominata e vincitrice di un Grammy, ha esibito il suo derrière con mosse ad alto tasso erotico .... Una specialità che le riesce davvero bene, come ha dimostrato in altre occasioni.

Questo è il primo viaggio in assoluto nel continente africano per Cardi B, che si esibirà al Livespot X Festival il 7 dicembre a Lagos in Nigeria e l'8 ad Accra in Ghana.

La star ha condiviso un post sulla sua pagina Instagram mostrando la sua danza eccitante, scrivendo: "1:03 ho lasciato il mio KK a New York mentre vado in Afrriiiiicaaaaaaaaaa baybeeeee !!!!!!".

La visita dell'artista nel continente africano arriva in un momento importante in cui il Ghana si sta facendo promotore di una campagna per un'Africa più unita, a 400 anni dall'arrivo dei primi schiavi in Nord America, incoraggiando le persone di origine africana, i cui antenati erano vittime della tratta degli schiavi, a tornare in Ghana e ad investire nel continente. Il Livespot X Festival è parte di questo progetto con l'obiettivo di riunire attraverso la musica.

"Vogliamo diffondere l'amore, abbiamo nigeriani che si esibiscono in Ghana e abbiamo anche ghanesi che si esibiscono a Lagos. È un po 'una relazione simbiotica di amore e unità", ha detto l'organizzatore Alade.

Cardi B ama mostrare le sue generose forme Instagram 1 di 20 Instagram 2 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 20 di 20 Instagram 10 di 20 ipa 11 di 20 -afp 12 di 20 ipa 13 di 20 instagram 14 di 20 ipa 15 di 20 ipa 16 di 20 Instagram 17 di 20 Instagram 18 di 20 Instagram 19 di 20 -afp 20 di 20 leggi dopo slideshow ingrandisci



A condividere il palco con Cardi B ci saranno molti altri artisti internazionali.

Negli ultimi anni, star come Beyonce, Jay Z, Skepta, Kelly Rowland e Toni Braxton si sono esibite in diversi paesi del continente e il numero delle collaborazioni internazionali con artisti africani è sensibilmente aumentato.

Drake e il musicista nigeriano, Wizkid hanno lavorato insieme per il brano "One Dance", grande successo del 2016, che ha reso Wizkid il primo artista nigeriano a salire in testa al Billboard americano Hot 100.

A luglio, Beyonce ha collaborato in diversi spettacoli africani tra cui Shatta Wale del Ghana, Salatiel del Camerun e Busiswa del Sud Africa e Moonchild Sanelly nel suo album "The Lion King: The Gift".

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI