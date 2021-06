Spacchi, scollature e il pancione di Cardi B: le donne regine assolute dei Bet Awards

Quest'anno Bet Awards sono stati nel segno delle donne, a partire da Cardi B che durante la sua esibizione ha mostrato il pancione e annunciato così la seconda gravidanza. La rapper, però, non è stata l'unica regina della serata. Megan Thee Stallion ha infatti conquistato quattro premi, mentre Jazmine Sullivan ha sfornato il miglior album dell'anno. H.E.R. si è invece portata a casa il riconoscimento di miglior artista femminile.

Cardi B si è conquistata l'attenzione dell'evento, ballando sui tacchi con il pancione in bella vista, ma è stata Megan Thee Stallion a conquistare il mercato discografico quest'anno. La rapper (nominata in ben sette categorie) è stata infatti premiata come miglior artista hip hop, miglior video e collaborazione dell'anno (per "WAP"). Megan ha ricevuto anche il premio del pubblico, grazie al remix di "Savage" cantato in coppia con Beyoncé.

A Jazmine Sullivan è andata invece il ricoscimento per il miglior album ("Heaux Tales") mentre H.E.R., dopo aver soffiato l'Oscar a Laura Pausini, ha battuto Beyoncé e si è imposta come miglior artista pop del 2021.

Passerella bollente ai Bet Awrads 2021 Megan Stallion IPA 1 di 26 Megan Stallion IPA 2 di 26 H.E.R. IPA 3 di 26 H.E.R. IPA 4 di 26 H.E.R. IPA 5 di 26 Jazmine Sullivan IPA 6 di 26 Jennifer Hudson IPA 7 di 26 Lil' Kim IPA 8 di 26 Ciara IPA 9 di 26 Saweetie IPA 10 di 26 Saweetie IPA 11 di 26 Chloe Bailey IPA 12 di 26 Chloe Bailey IPA 13 di 26 Latto IPA 14 di 26 Latto IPA 15 di 26 Latto IPA 16 di 26 Andra Day IPA 17 di 26 Andra Day IPA 18 di 26 Eva Marcille IPA 19 di 26 Taraji P. Henson IPA 20 di 26 Taraji P. Henson IPA 21 di 26 Ashanti IPA 22 di 26 Ashanti IPA 23 di 26 Ashanti IPA 24 di 26 Sevyn Streeter IPA 25 di 26 Coi Leray IPA 26 di 26

Ugole e curve esplosive in passerella - I Bet Awards quest'anno si sono svolti in presenza, di fronte al pubblico vaccinato, così dopo mesi di digiuno le dive black hanno tirato fuori dagli armadi look da capogiro. Il red carpet è stato infatti un tripudio di spacchi, décolleté, strascichi e trasparenze che hanno attratto i flash dei fotografi.

L'omaggio di Lil Nas X a Michael Jackson - Anche gli uomini, però, si sono fatti notare. Lil Nas X, che ha fatto coming out nel 2019, ha approfittato del palco per omaggiare Michael Jackson con un'esibizione di "Montero (Call me by your name)" ispirata alle atmosfere egiziane del video di "Remember the time" (successo di Jacko del 1991). Alla fine della coreografia ha sorpreso il pubblico baciando con passione uno dei ballerini, come gesto a sostegno delle battaglie della comunità LBGT.

