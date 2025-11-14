Cardi B è diventata mamma del suo quarto figlio

La rapper americana lo ha annunciato con un post su Instagram in cui mostra la sua forma perfetta post parto
Cardi B è ora mamma di quattro figli! La rapper americano ha annunciato su Instagram l'arrivo del primo figlio con il fidanzato, star della NFL, Stefon Diggs. "La mia vita è sempre stata una combinazione di diversi capitoli e diverse stagioni", ha scritto accanto a un video in cui sfoggia il suo fisico post-parto con una minigonna nera e un cappotto: "Il mio ultimo capitolo è stato l'inizio di una nuova stagione. Ricominciare non è mai facile, ma ne è valsa la pena! Ho portato nuova musica, un nuovo album e un nuovo bambino al mondo!".
La cantante ha poi aggiunto: "E' un motivo in più per essere la versione migliore di me stessa, un motivo in più per amarmi più di qualsiasi altra cosa o di chiunque altro, così da poter continuare a dare ai miei bambini l'amore e la vita che meritano".
La 32enne vincitrice di un Grammy aveva annunciato la sua quarta gravidanza a metà settembre dicendo che il bambino sarebbe nato prima dell'inizio del suo primo tour nelle arene, "Little Miss Drama", che inizierà a febbraio. "Mi sento emozionata e felice" aveva aggiunto l'artista, che il 19 settembre ha pubblicato un nuovo album, "Am I The Drama?".
Nel post Cardi B ha anche spiegato che sta iniziando a prepararsi per il suo prossimo tour: "Questo prossimo capitolo è Io contro Io! Io contro ogni previsione, io contro tutto ciò che potrebbe ostacolarmi. Non c'è niente che mi impedirà di offrirvi la performance della vita!", ha continuato. "Ho capito di essere guarita e di amare la donna che sono diventata! Ecco cosa significa per me questa nuova era e la sto affrontando meglio di chiunque altro."
Stefon ha già una figlia, Nova, avuta nel 2016 da una precedente relazione, ma all'inizio di questo mese un test di paternità ha confermato che è anche il padre del bambino della modella di Instagram Aileen Lopera , Charliee Harper Diggs-Lopera. "La paternità è stata confermata. Il signor Diggs è il padre del bambino", ha dichiarato a Page Six l'avvocato dell'influencer, Tamar Arminak. "Ora che la paternità della bambina è stata accertata e il signor Diggs ha riconosciuto la figlia, il mio cliente spera che possano impegnarsi per diventare dei bravi genitori per la loro bambina".
L'ultimo arrivato si unisce inoltre ai tre figli che Cardi ha avuto dal marito, da cui è separata lo scorso anno, Offset, 33 anni, dopo sette "tumultuosi" anni trascorsi insieme. I due sono genitori della figlia Kulture, 7 anni, del figlio Wave , 3 anni, e della figlia Blossom , 1 anno, che Cardi ha accolto dopo la separazione.
Lei e Stefon hanno iniziato a frequentarsi poco dopo la rottura con il suo ex, Offset. Le voci su una sua presunta relazione con l'atleta, wide receiver dei New England Patriots, sono iniziate quando i due sono stati fotografati insieme a febbraio. A maggio hanno confermato pubblicamente il loro status di coppia con un'apparizione a una partita dei Knicks, durante la quale si tenevano per mano.