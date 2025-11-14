Cardi B è diventata mamma del suo quarto figlio

La cantante ha poi aggiunto: "E' un motivo in più per essere la versione migliore di me stessa, un motivo in più per amarmi più di qualsiasi altra cosa o di chiunque altro, così da poter continuare a dare ai miei bambini l'amore e la vita che meritano".

La 32enne vincitrice di un Grammy aveva annunciato la sua quarta gravidanza a metà settembre dicendo che il bambino sarebbe nato prima dell'inizio del suo primo tour nelle arene, "Little Miss Drama", che inizierà a febbraio. "Mi sento emozionata e felice" aveva aggiunto l'artista, che il 19 settembre ha pubblicato un nuovo album, "Am I The Drama?".

Nel post Cardi B ha anche spiegato che sta iniziando a prepararsi per il suo prossimo tour: "Questo prossimo capitolo è Io contro Io! Io contro ogni previsione, io contro tutto ciò che potrebbe ostacolarmi. Non c'è niente che mi impedirà di offrirvi la performance della vita!", ha continuato. "Ho capito di essere guarita e di amare la donna che sono diventata! Ecco cosa significa per me questa nuova era e la sto affrontando meglio di chiunque altro."