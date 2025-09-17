Cardi B rivela di essere incinta, la rapper aspetta un figlio dal fidanzato Stefon Diggs

"Lui mi fa sentire al sicuro, molto sicura di me e molto forte", ha detto. "Voglio dire, tipo, due settimane fa ho avuto un attacco di panico. Piangevo, piangevo e piangevo, solo perché ero davvero nervosa per tutto il lancio dell'album... La gente mi attaccava con violenza. Sai, a volte la gente ti ama, a volte ti odia. E dicevano cose molto cattive su di me", ha aggiunto ammettendo che a volte le aspre critiche la portano a mettere in discussione la pubblicazione della sua musica. "E' per questo che non pubblico tanta musica, perché questa è la mia arte, qualcosa a cui dedico molto amore e tempo. E a volte, quando la gente ti fa a pezzi, ti fa solo male e ti schiaccia", sottolineando che il sostegno di Diggs la mantiene stabile. "Mi fa sentire molto sicura di me... E ti fa sentire come se potessi conquistare il mondo".