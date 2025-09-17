Cardi B rivela di essere incinta, la rapper aspetta un figlio dal fidanzato Stefon Diggs

La 32enne ha già altri tre figli avuti da Offset
Cardi B aspetta il suo quarto figlio, il primo con il fidanzato, il wide receiver dei New England Patriots Stefon Diggs. Lo ha annunciato in esclusiva la rapper mercoledì a "CBS Mornings" confermando settimane di speculazioni e rumor. La 32enne vincitrice di un Grammy ha detto che il bambino nascerà prima dell'inizio del suo primo tour nelle arene, "Little Miss Drama", che inizierà a febbraio. "Mi sento emozionata e felice" ha aggiunto l'artista, che si sta preparando a pubblicare il suo prossimo album, "Am I The Drama?" in uscita il 19 settembre.
"Sento di essere in un buon momento. Mi sento molto forte. Mi sento molto potente perché sto lavorando tanto. Ma sto lavorando tanto mentre sto creando un bambino, io e il mio uomo, ci sosteniamo molto a vicenda", ha continuato Cardi B, il cui vero nome è Belcalis Marlenis Almánzar, affermando che lei e Diggs condividono la stessa ambizione, entrambi determinati a essere "i migliori" nei rispettivi campi.
La rapper ha anche attribuito a Diggs il merito di averle dato un senso di stabilità proprio in un momento così importante, mentre cerca di conciliare la maternità con i suoi impegni artistici.
"Lui mi fa sentire al sicuro, molto sicura di me e molto forte", ha detto. "Voglio dire, tipo, due settimane fa ho avuto un attacco di panico. Piangevo, piangevo e piangevo, solo perché ero davvero nervosa per tutto il lancio dell'album... La gente mi attaccava con violenza. Sai, a volte la gente ti ama, a volte ti odia. E dicevano cose molto cattive su di me", ha aggiunto ammettendo che a volte le aspre critiche la portano a mettere in discussione la pubblicazione della sua musica. "E' per questo che non pubblico tanta musica, perché questa è la mia arte, qualcosa a cui dedico molto amore e tempo. E a volte, quando la gente ti fa a pezzi, ti fa solo male e ti schiaccia", sottolineando che il sostegno di Diggs la mantiene stabile. "Mi fa sentire molto sicura di me... E ti fa sentire come se potessi conquistare il mondo".
La rapper ha poi aggiunto di aver aspettato ad annunciare la gravidanza finché non fosse riuscita a "chiudere prima qualche affare" ammettendo di non averlo ancora detto ai suoi genitori, dicendo scherzosamente di "aver paura di loro". Cardi B, che ha tre figli con il rapper Offset, ha detto di essere riluttante a innamorarsi di nuovo, soprattutto in questo momento.
Nell'agosto 2024, solo un anno fa, la rapper americana aveva infatti confermato la terza gravidanza, solo qualche ora dopo aver annunciato il secondo divorzio dal marito Offset dopo sette anni di matrimonio. I media statunitensi avevano parlato di una presunta infedeltà del marito con una ex fidanzata, ma il cantante ha smentito con forza i rumors.
Adesso che le voci sulla quarta gravidanza sono state confermate, Cardi B ha usato il suo umorismo per chiedere ai fan di acquistare il suo nuovo album: "Ora potreste comprare il mio album così io posso comprare Pampers, pannolini e tutto quel genere di cose. Ve l'ho detto. Ora andate a sostenere il mio album, perché ora sono madre di quattro figli".
Parlando dell'album la rapper ha detto che si tratta del suo secondo album "completo". "Sento che tocca ogni piccola cosa che voglio toccare. E sento che è qualcosa che al momento non esiste."
Commenti (0)