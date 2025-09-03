"Mi hai mancato di rispetto": Cardi B lancia una penna contro un giornalista

Una domanda diretta e indiscreta che ha causato un'immediata reazione della cantante, che ha preso la penna datale dal fan e l'ha scagliata verso il giornalista. "Smettila di mancarmi di rispetto, non mancarmi di rispetto", ha affermato stizzita la cantante. "Vedi donne che mi fanno questo tipo di domande? Perché tu, da uomo, pensi di poter fare questo tipo di domande?", ha aggiunto. "Tua madre non ti ha insegnato a rispettare le donne?", ha quindi concluso.