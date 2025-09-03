"Mi hai mancato di rispetto": Cardi B lancia una penna contro un giornalista

La rapper ha reagito così a una domanda indiscreta fuori da un tribunale
È diventata virale la "risposta" di Cardi B a un giornalista all'uscita dal tribunale di Alhambra, nella contea di Los Angeles. L'artista si stava avvicinando a un fan che gli chiedeva un autografo, quando un cronista le ha detto: "Alcuni sostengono che Offset (suo ex marito, ndr) stia dicendo che ti ha messo incinta per la quarta volta. Prevedi qualche problema di paternità con Stefon Diggs (l'attuale compagno, ndr)?".
Una domanda diretta e indiscreta che ha causato un'immediata reazione della cantante, che ha preso la penna datale dal fan e l'ha scagliata verso il giornalista. "Smettila di mancarmi di rispetto, non mancarmi di rispetto", ha affermato stizzita la cantante. "Vedi donne che mi fanno questo tipo di domande? Perché tu, da uomo, pensi di poter fare questo tipo di domande?", ha aggiunto. "Tua madre non ti ha insegnato a rispettare le donne?", ha quindi concluso.
L'incidente col giornalista è avvenuto subito dopo che la rapper è stata assolta nel processo civile che la vedeva imputata per presunta aggressione. Cardi B era accusata di aver graffiato al volto con un'unghia acrilica e di aver rivolto sputi a una donna addetta alla sorveglianza di uno studio ostetrico di Beverly Hills nel 2018. L'artista - che si trovava lì per una visita legata alla sua prima gravidanza - ha ammesso di essersi alterata, "ma senza un graffio". La vicenda, ora risoltasi a favore della cantante, aveva catturato l'attenzione del pubblico americano.
Commenti (0)