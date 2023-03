Cara Delevingne confessa: "Sono stata in rehab, non mi drogo da 4 mesi..."

non mi drogo da 4 mesi". E' la prima volta che la modella e attrice britannica parla del periodo difficile trascorso, dopo essere stata filmata e fotografata dai paparazzi mentre vagava a piedi nudi, in evidente stato confusionale, all'aeroporto Van Nuys di Los Angeles. Era il settembre 2022 e le foto e i video diffusi suscitarono molta preoccupazione. Molti temevano per la sua salute mentale, ma Cara preferì non affrontare la questione, si chiuse in casa per giorni e poi riapparve, come se nulla fosse successo. Adesso, in un'intervista nel numero di aprile di Vogue, che le ha dedicato la copertina, Cara racconta tutta la verità.

Poche settimane prima degli scatti e dei video dall'aeroporto di Los Angeles Cara era stata fotografata a un festival, sempre in stato confusionale, con le gambe coperte di punti rossi e lividi.

Infanzia difficile La top model e attrice non ha mai nascosto i problemi psicologici che ha dovuto affrontare crescendo. Per anni Cara, oggi 30enne e all'apice della carriera, è stata in lotta contro la depressione e ha raccontato spesso di come cercare di accettare la sua pansessualità le abbia causato diverse crisi da giovane, oltre a pensieri suicidi. "Quando vedo che le cose stanno andando troppo bene, faccio qualcosa per sabotare tutto", aveva confessato in un'intervista.

"Mi sono svegliata con i postumi di una sbornia all'età di 7 anni", ha raccontato Cara Delevingne nell'intervista a su Vogue di aprile, spiegando in dettaglio come il suo abuso di alcol, i problemi di salute mentale e l'autolesionismo siano iniziati durante l'infanzia. Tre anni dopo le sono stati prescritti sonniferi nel tentativo di gestire la sua insonnia e da adolescente le è stata diagnosticata la disprassia, una condizione neurologica che colpisce la coordinazione fisica. A 15 anni, Cara ha avuto un esaurimento nervoso, spiegando in precedenza che era il risultato di "tutto ciò che non avevo affrontato è venuto a galla in superficie".

Anche la madre Pandora, celebrità nei salotti bene della Londra degli Anni '80, ha sofferto di depressione. "Ero sempre alla ricerca di qualcosa, un drink, una droga, qualunque cosa per tirarmi fuori, per non essere più me stessa e diventare un’altra persona, sicura di sé, senza paure o ansie", si legge nella sua autobiografia.

Il rehab e la risalita Nell'intervista a Vogue la Delevingne confessa: "Parlando di quelle foto scattate a settembre avevo liquidato la questione spiegando che non avevo dormito e non stavo bene. È straziante perché pensavo di divertirmi, ma a un certo punto ho pensato, ok, non ho un bell'aspetto. A volte si ha bisogno di un confronto con la realtà, quindi in un certo senso sono grata per quelle foto che mi hanno fatto vedere la realtà".

Alla fine dell'anno scorso, Cara si è ricoverata in un rehab dopo i falliti tentativi di aiutarla da parte di parenti e amici stretti, tra cui l'attrice Margot Robbie, e ora sta affrontando un programma di trattamento in 12 fasi che ha "fatto un'enorme differenza" nella sua vita, sulla via della sobrietà, lontana dalle droghe e dai farmaci da quattro mesi.

"Essere drogata mi faceva sentire invincibile", ha detto l'attrice definendo il suo comportamento "selvaggio" e osservando: "È una cosa spaventosa per le persone intorno a te che ti amano". Poi ha aggiunto: "Non ero pronta. Questo è il problema. Se non sei con la faccia sul pavimento e pronto a rialzarti, non lo farai. A quel punto, lo ero davvero. Tutto quello che sapevo è che se avessi continuato a percorrere la strada su cui ero, sarei finita morta o, tipo, avrei fatto qualcosa di veramente, davvero stupido."

Leggi Anche Cara Delevingne e Ashley Benson si sono sposate in gran segreto