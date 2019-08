Cara Delevingne e Ashley Benson si sono sposate in gran segreto

Fidanzate da oltre un anno la modella e l'attrice sono sempre state molto riservate rispetto alla loro relazione. Una prima ufficializzazione risale a qualche mese fa, quando Cara Delevingne ha postato sul suo profilo Instagram un video in cui bacia appassionatamente sulla bocca Ashley in occasione del Gay Pride.



Un mese fa invece le due donne sono state fotografate insieme, mano nella mano per le strade di Saint Tropez. Non si conosce però la data esatta in cui è avvenuto il matrimonio, che potrebbe anche avere avuto luogo mesi fa. A rivelarlo è stato adesso Michael Kelly, proprietario della cappella in cui si è svolta la cerimonia e che a The Sun ha detto: "hanno chiesto una cerimonia silenziosa, ma erano molto convinte e felici di quello che stavano facendo..." Stando a quanto riportato dal tabloid Cara e Ashley erano vestite in smoking nero e sembra che ad attenderle ci fosse una Cadillac rosa.