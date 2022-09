Cara Delevingne "chiusa in casa da giorni", familiari e amici preoccupati

Stanno destando preoccupazione le condizioni di salute psicofisiche di Cara Delevingne.

L'attrice e supermodella britannica, infatti, è stata filmata pochi giorni fa mentre vagava a piedi nudi, in evidente stato confusionale, all'aeroporto Van Nuys di Los Angeles. Poche settimane prima era stata fotografata a un festival, sempre in stato confusionale, con le gambe coperte di punti rossi e lividi. Ora la Delevingne, che non ha mai nascosto i problemi psicologici che ha dovuto affrontare crescendo, sarebbe chiusa in casa da giorni . E, come racconta il sito di gossip Tmz, amici e familiari - in evidente stato di allerta - sono corsi in suo aiuto.