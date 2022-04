Cannes 75, Valeria Golino presidente di giuria di Un Certain Regard

"In questo mondo pieno di rumore e furia, sono felice e onorata di essere qui per aiutare, forse, i registi a emergere", ha dichiarato l'attrice e regista. Un altro nome del cinema italiano coinvolto nella nuova edizione della kermesse francese dopo l'annuncio dell'inclusione di Jasmine Trinca nella giuria presieduta da Vincent Lindon che assegnerà la Palma d'Oro.

"Sono stata a Cannes tante volte come attrice, come regista, in diverse selezioni... È l'evento del mese di maggio. È una festa, dove ti riconnetti con gli amici. Ma è anche l'occasione per riflettere: che strada ho fatto? Cosa hanno fatto gli altri? Cosa dice il cinema di universale, inerente a tutti i tempi e a tutti i paesi? È tanto più intenso all'interno di una giuria, dove sentiremo, penseremo e condivideremo insieme. In questo mondo pieno di suoni e furia, sono felice e onorato di essere qui per aiutare, forse, i registi a emergere", sono state le parole della Golino dopo l'annuncio.

Con l'attrice e regista altri quattro componenti provenienti dalla Polonia (l'attrice Joanna Kulig), dal Venezuela (l'attore Édgar Ramírez), dagli Stati Uniti (la regista Debra Granik) e dalla Francia (il cantautore e attore Benjamin Biolay). Un Certain Regard presenterà quest'anno 20 film, tra cui 8 opere prime e 9 film di registe donne.





