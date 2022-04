Cannes 75, Mario Martone e Valeria Bruni Tedeschi in corsa per la Palma d'oro

Dopo l'edizione 74 spostata a luglio 2021 a causa del Covid, il Festival sulla Croisette si prepara a un'edizione di celebrazione e festeggiamenti. Questa la volontà da parte del Presidente uscente Pierre Lescure (è già stata nominata Iris Knobloch che lo sostituirà a partire dal prossimo anno) e del delegato generale Thierry Frémaux.

Nei diciotto titoli che compongono la selezione in concorso troviamo il ritorno di alcuni grandi maestri, da

David Cronenberg

Jean-Pierre e Luc Dardenne

Hirokazu Kore'eda

Claire Denis

Ali Abbasi

James Gray,

Cristian Mungiu

con "Crimes of the future" con protagonisti Viggo Mortensen e Léa Seydoux, ai fratellicon "Tori et Lokita". E anche(vincitore della Palma d'Oro nel 2018) con "Broker",con "Stars at Noon". Presenti anche "Holy Spider" di(che aveva vinto nel 2018 il premio Un Certain Regard con "Border"), "Armageddon Time" di"RMN" di(che ha vinto la Palma d'oro nel 2007 con "4 mesi, 3 settimane, 2 giorni")

Film d'apertura sarà

"Z (comme Z)" di Michel Hazanavicius

"Top Gun: Maverick"

. Il film, ambientato sul set di un film di zombie a basso budget, ha per protagonisti Romain Duris e Bérénice Bejo. Fuori concorso arriverà, sequel del film cult di Tony Scott, che riporterà dopo trentasei anni Tom Cruise di nuovo Pete 'Maverick' Mitchell, il pilota di caccia amante del pericolo. Nella sezione anche "Three Thousand Years of Longing" di George Miller con Idris Elba e Tilda Swinton e il biografico "Elvis" di Baz Luhrmann.

CONCORSO

HOLY SPIDER by Ali ABBASI

LES AMANDIERS by Valeria BRUNI TEDESCHI

CRIMES OF THE FUTURE (Les crimes du futur) by David CRONENBERG

TORI ET LOKITA (Tori and Lokita) by Jean-Pierre et Luc DARDENNE

STARS AT NOON by Claire DENIS

FRÈRE ET SŒUR by Arnaud DESPLECHIN

CLOSE by Lukas DHONT

ARMAGEDDON TIME by James GRAY

BROKER by KORE-EDA Hirokazu

NOSTALGIA by Mario MARTONE

RMN by Cristian MUNGIU

TRIANGLE OF SADNESS by Ruben ÖSTLUND

HAEOJIL GYEOLSIM (Decision to leave) by PARK Chan-Wook

SHOWING UP by Kelly REICHARDT

LEILA’S BROTHERS by Saeed ROUSTAEE

BOY FROM HEAVEN by Tarik SALEH

ZHENA CHAIKOVSKOGO (Tchaïkovski’s wife) by Kirill SEREBRENNIKOV

HI-HAN (Eo) by Jerzy SKOLIMOWSKI

FUORI CONCORSO

Z (COMME Z) by Michel HAZANAVICIUS (film d'apertura)

TOP GUN: MAVERICK by Joseph KOSINSKI

ELVIS by Baz LUHRMANN

THREE THOUSAND YEARS OF LONGING by George MILLER

NOVEMBRE by Cédric JIMENEZ

MASCARADE by Nicolas BEDOS

