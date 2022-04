Cannes 75: Vincent Lindon sarà il presidente di giuria

L'attore francese, Vincent Lindon, sarà il presidente della giuria del prossimo Festival di Cannes.

La 75esima edizione del Festival si terrà sulla Croisette dal 17 al 28 maggio . Ventuno i film in gara per la selezione ufficiale. A Cannes Lindon è stato premiato nel 2015 con il premio come migliore interpretazione maschile per il film "La legge del mercato".