Cannes come dentro il Truman Show, svelato il poster ufficiale: scale verso la rivelazione

Una celebrazione poetica dell'insuperabile ricerca di espressione e libertà. Un viaggio verso l'alto per contemplare il passato e andare avanti verso la promessa di un risveglio". Così recita la didascalia che accompagna il poster ufficiale di Cannes 2022 (17-28 maggio), che per la 75esima edizione ha scelto il Truman show con Jim Carrey, uno dei film più significativi del cinema degli anni '90, diretto da Peter Weir. Nell'immagine, su uno sfondo di cielo, con i numeri 75 al centro, Carrey sale dei gradini.

E proprio come l'indimenticabile Truman incarnato da Jim Carrey il Festival di Cannes prende la natura estrema del mondo di oggi per coglierne il senso. La crisi climatica, i disastri umanitari e i conflitti armati... le ragioni delle preoccupazioni sono numerose. "Come nel 1939 e nel 1946, il Festival", è scritto in una nota: "ribadisce la sua forte convinzione che l'arte e il cinema siano il luogo in cui la contemplazione e il rinnovamento della società si dipanano. Eppure rimane fedele al suo impegno fondante sancito dall'articolo 1 del suo regolamento: "Lo scopo del Festival International du Film, in uno spirito di amicizia e cooperazione universale, è quello di rivelare e mostrare film di qualità nell'interesse dell'evoluzione dell'arte cinematografica