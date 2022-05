Cannes 75, a Forest Whitaker la Palma d'Oro d'onore

"La mia prima volta, 34 anni fa, Cannes mi cambiò la vita" ha commentato l'attore premio Oscar, che a 27 anni aveva ricevuto il Premio come miglior attore al Festival di Cannes per "Bird" .

Proprio a Cannes nel 1988 Forest Whitaker si è rivelato interpretando sul grande schermo il genio del jazz

Charlie Parker

"Il colore dei soldi" di Martin Scorsese, "Platoon" di Oliver Stone e "Good Morning, Vietnam" di Barry Levinson

. Era diretto da Clint Eastwood in "Bird", il suo primo ruolo da protagonista, anche se si era già distinto in. Da li' una grande lunga carriera comunicando sempre sensibilità e fragilità umana. "Trentaquattro anni fa, partecipare a Cannes per la prima volta ha cambiato la mia vita e mi ha assicurato di aver preso la decisione giusta di dedicarmi a trovare la connettività nell'umanità attraverso il cinema. È sempre un privilegio tornare a questo bellissimo festival sia per proiettare il mio lavoro, sia per essere ispirato da molti dei più grandi artisti del mondo e mi sento incredibilmente onorato di essere celebrato come parte dell'importante 75/o anniversario del Festival", ha detto l'attore.

Leggi Anche Cannes 75: Vincent Lindon sarà il presidente di giuria

Forest Whitaker è poi tornato più volte a Cannes, in gara o fuori concorso, con

"A Rage in Harlem" di Bill Duke, "Body Snatchers" di Abel Ferrara e "Ghost Dog - Il codice del samurai" di Jim Jarmusc

h. Ha vinto l'Oscar (e il Golden Globe) con "L'ultimo re di Scozia", è stato protagonista di tantissimi film e serie tv ("E.R." , "Empire", "Godfather of Harlem"), e ha diretto 4 lungometraggi ("Strapped", "Waiting to Exhale", "Hope Floats", "First Daughter").

Il riconoscimento all'attore omaggerà il suo percorso artistico brillante e una personalità rara. In occasione di questo riconoscimento verrà proiettato mercoledì 18 maggio in Séance spéciale il film "For the Sake of Peace", diretto da Christophe Castagne e Thomas Sametin e prodotto da Forest Whitaker racconta la lotta per la pace in Sud Sudan. Il suo impegno umanitario è noto: nel 2012 ha fondato la Whitaker Peace & Development Initiative (WPDI), una ONG che opera in Uganda, Sud Sudan, Messico, Sud Africa, Camerun, Ciad, Gabon e Los Angeles. E' anche inviato speciale dell'Unesco per la pace e la riconciliazione e membro del gruppo di difesa degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

"E' un artista dal carisma intenso e dalla presenza luminosa", ha dichiarato Thierry Fremaux, Delegato Generale. "La sua filmografia è incredibile ed è bello il suo legame con le nuove generazioni. Ha fede in un mondo migliore e si impegna per questo. Rari sono gli artisti che raggiungono un equilibrio così bello, e Forest lo raggiunge e dà l'esempio". "È una tradizione per il Festival di Cannes onorare coloro che hanno fatto la sua storia e Forest Whitaker è uno di questi", ha aggiunto Pierre Lescure, Presidente del Festival di Cannes."Questa Palma d'oro è un gesto di gratitudine da parte del mondo del cinema".