Cannes 2023, Chiara Mastroianni sarà la madrina del Festival

La madrina di Cannes 2023 sarà Chiara Mastroianni.

La 76esima edizione del Festival quindi parla sempre più italiano, dopo che giovedì erano stati annunciati ben tre film italiani in concorso per la Palma d'oro: "Il Sol dell'avvenire" di Nanni Moretti, "La Chimera" di Alice Rohrwacher e "Rapito" di Marco Bellocchio. L'attrice figlia di Catherine Deneuve e Marcello Mastroianni presenterà la cerimonia di apertura il 16 maggio come anche la cerimonia di chiusura il 27 maggio, hanno precisato gli organizzatori della Croisette. Chiara Mastroianni, 50 anni, succede a Virginie Efira che era stata "maitresse de ceremonie" nell'edizione dello scorso anno.