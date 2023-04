Cannes 2023, Nanni Moretti, Alice Rohrwacher e Marco Bellocchio in concorso per la Palma d'oro

In concorso per la Palma d'oro i tre autori italiani gareggeranno rispettivamente con "Il sol dell'avvenire" (Moretti), "La Chimera" (Rohrwacher) e "Rapito" (Bellocchio). La selezione definitiva dei film in vetrina alla 76esima edizione della kermesse, con la nuova presidente Iris Knobloch , che si terrà dal 16 al 27 maggio, è stata annunciata dal delegato generale Thierry Fremaux nella conferenza ufficiale a Parigi.

Sei registe donne in concorso, un record, per la Palma d'oro di Cannes che sarà aperto prorpio da una donna, la francese, Maiwenn con "Jeanne du Barry".

Nanni Moretti torna quindi a Cannes, di cui è un habitué, avendo vinto il Prix de la mise en scène per “Caro diario” nel 1994 e la Palma d'oro per "La stanza del figlio” nel 2001, con "Il sole dell'avvenire", che arriva a distanza di circa due anni dall’uscita di "Tre piani", adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Eshkol Nevo.



Protagonista del suo nuovo film, ambientato tra gli anni Cinquanta e Settanta nel mondo del circo e del cinema, è l'attore e regista francese Mathieu Amalric, che recita accanto a un cast guidato da Margherita Buy e Silvio Orlando, con Barbora Bobulova, lo stesso Nanni, Elena Lietti, Jerzy Stuhr, Laura Nardi, Beniamino Marcone, Rosario Lisma, Flavio Furno, Francesco Brandi.



L'uscita a un mese dalla kermesse francese, ovvero il 20 aprile, è non solo ammessa, ma anche una tradizione per i film di Moretti andati a Cannes. Girato a Cinecittà, dove il regista è tornato dopo "Sogni d’oro" e "Habemus papam" è prodotto dalla Sacher Film e da Fandango con Rai Cinema e distribuito da 01 Distribution.



Marco Bellocchio, dopo il premio alla carriera dello scorso anno con 'La conversione', gareggia invece con un film sul rapimento del giovane Edgardo Mortara da parte del Papa, mente Alice Rohrwacher presenta 'Chimera', la storia di un archeologo interpretato da Josh O'Connor, Isabella Rossellini e Alba Rohrwacher stessa.

Ad aprire Cannes 2023 quindi un Johnny Depp "inedito" nei panni di Luigi XV nel film "Jean du Barry", diretto da Maiwenn Le Besco, che interpreta anche il ruolo del titolo, ovvero la celebre cortigiana del XVIII secolo che si fa strada negli affetti del re. La pellicola sarà proiettata in anteprima mondiale martedì 16 maggio al Grand Théàtre Lumière e uscirà lo stesso giorno nelle sale francesi. Per Depp si tratta del primo ruolo importante dopo il processo per diffamazione contro l'ex moglie Amber Heard.

Questa la line up definitiva dei film in concorso: "Club Zero" di Jessica Hausner; "The Zone Of Interest" di Jonathan Glazer; "Fallen Leaves" di Aki Kaurismaki; "Les Filles D'Olfa (Four Daughters)" di Kaouther Ben Hania; "Asteroid City" di Wes Anderson; "Anatomie D'Une Chute" di Justine Triet; "Monster" di Kore-Eda Hirokazu; "Il Sol Dell'Avvenire" di Nanni Moretti; "La chimera" di Alice Rohrwacher; "Kuru Otlar Ustune (Les Herbes Seéches /About Dry Grasses)" di Nuri Bilge Ceylan; "L'été Dernier" di Catherine Breillat; "La Passion De Dodin Bouffant" di Tran Anh Hung; "Rapito" di Marco Bellocchio; "May December" di Todd Haynes; "Firebrand" di Karim Ainouz; "The Old Oak" di Ken Loach; "Banel Et Adama" di Ramata-Toulaye Sy (Opera prima); "Perfect Days" di Wim Wenders; "Jeanne Du Barry" di Maiwenn e "Jeunesse" di Wang Bing.

Martin Scorsese sarà sulla Croisette fuori concorso con il suo 'Killers of the flower moon' che vede nel cast Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Jesse Plemons e Lily Gladstone e lo stesso vale per il nuovo capitolo di Indiana Jones, "Indiana Jones e il quadrante del destino" con Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge e Antonio Banderas. Per le Proiezioni speciali c'è "Occupied City" di Steve McQueen e "Kubi Takeshi Kitano" in Cannes Premiere.







"Strange Way of Life" di Pedro Almodóvar sarà presentato invece in anteprima mondiale sulla Croisette alla presenza del regista e dei due attori protagonisti Ethan Hawke e Pedro Pascal. Girato nel sud della Spagna, questo cortometraggio western è la seconda esperienza in lingua inglese del regista, dopo "The Human Voice" nel 2020.