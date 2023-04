Pedro Almodovar, il western corto presentato in prima mondiale a Cannes 2023

"Non devo dire altro per non rivelare tutte le sorprese della sceneggiatura. Lo strano stile di vita a cui si fa riferimento nel titolo allude al famoso fado di Amalia Rodrigues, il cui testo suggerisce che non esiste un'esistenza più strana di quella che si vive voltando le spalle ai propri desideri", dice Pedro Almodovar presentando il corto "Strange Way of Life".

Gli altri film a Cannes

Quest'anno Cannes ha già in programma alcune grandi produzioni hollywoodiane, come "Indiana Jones e il quadrante del destino" in anteprima mondiale insieme all'ultimo di Martin Scorsese, "Killers of the Flower Moon", con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, tra titoli più attesi della stagione. Ambientato nell'Oklahoma del 1920 il film descrive l'omicidio seriale di membri della ricca Osage Nation, una serie di crimini brutali che divenne nota come il "Regno del Terrore". Grande ritorno anche per "Indiana Jones", proiettato al Festival di Cannes giovedì 18 maggio per l'anteprima mondiale con Harrison Ford nel ruolo del leggendario eroe archeologo e diretto da James Mangold. L'ultimo capitolo cinematografico dell'amato franchise, un'epica e travolgente avventura in giro per il mondo, sarà presentato fuori concorso. "Indiana Jones e il Quadrante del Destino" arriverà poi il 28 giugno nelle sale italiane.