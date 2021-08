Pedro Almodovar omaggia Raffaella Carrà in "Madres Paralelas": prime immagini del film con Penelope Cruz

C'è anche un omaggio all'amica Raffaella Carrà in "Madres Paralelas" , il nuovo film di Pedro Almodovar che aprirà in concorso il 1 settembre la 78esima Mostra del cinema di Venezia . Vestita di bianco, con una tuta aderente con il finale a zampa come quelle che portava a "Canzonissima", e con il caschetto biondo una sosia della Raffa in posa si lascia fotografare da Penelope Cruz : sono le prime immagini dell'attesa pellicola che arrivano tattraverso il trailer condiviso online. Il film sarà in sala in Italia dal 28 ottobre.



Alla notizia della morte della Carrà, Almodovar aveva detto durante il festival di Cannes: "Sono affranto, ho perso un'amica che adoravo, tutta la Spagna la adorava, anzi la adora". La scena era stata girata già prima della scomparsa della Carrà: il regista non poteva immaginare che sarebbe diventato un omaggio e un modo per ricordarla.

Intanto nel trailer possiamo iniziare a prendere confidenza con la storia del film: si vedono due donne, Janis (Penelope Cruz) e Ana (Milena Smit), che passeggiano nelle corsie dell'ospedale impaurite e tese, toccandosi la pancia, e stanno per partorire. Sono due donne single, entrambe in una gravidanza non attesa. Janis, di mezza età, non ha rimpianti e nelle ore che precedono il parto esulta di gioia. Ana invece è un'adolescente spaventata e traumatizzata. Janis tenta di rincuorarla mentre passeggiano nel corridoio come delle sonnambule. Nei pochi minuti della clip si intravedono anche gli altri personaggi interpretati da Israel Elejalde, Aitana Sánchez-Gijón, Julieta Serrano, Rossy De Palma.

Contemporaneamente la casa di produzione El Deseo ha presentato la locandina di "Madres Paralelas", in attesa dell'uscita il 10 settembre in Spagna: un'immagine provocante e ad effetto in puro stile Almodovar, con un capezzolo con una goccia di latte materno, in una cornice a forma di occhio umano su sfondo rosso. In pratica un occhio-capezzolo da cui scende una lacrima.