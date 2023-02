Addio a Burt Bacharach, morto il leggendario compositore americano

Burt Bacharach è riuscito a entrare nella Top 10 dei migliori successi dagli anni 50 al 21esimo secolo, e la sua musica è stata ascoltata ovunque, dalle colonne sonore dei film, alle radio agli impianti stereo domestici fino agli iPod, con pezzi leggendari come "Alfie", "I Say a Little Prayer", 'I'll Never Fall in Love Again' e "This Guy's in Love with You".

Classici e successi Una delle caratteristiche che ha portato Bacharach a emergere è stata la sua creatività inesauribile: ha dato alla luce dozzine di classici intramontabili, in grado di competere con le opere di Porter, Gershwin o Berlin. Il suo repertorio (48 successi da Top 10, nove numeri 1 e oltre 500 composizioni) continua a ottenere riconoscimenti discografici e a offrire intramontabili modelli creativi. Il suo pubblico abbraccia diverse generazioni e vede l'artista come uno dei più grandi compositori di ogni tempo, con una personalità da eroe carismatico, che gli ha consentito di superare i limiti generazionali scrivendo alcuni fra i più acclamati brani nella storia della musica.

Canzoni per Dionne Warwick e tanti altri Negli ultimi anni stava ancora testando nuove strade, scrivendo i propri testi e registrando con il rapper Dr. Dre. Dionne Warwick era la sua interprete preferita, ma Bacharach ha creato canzoni anche per Aretha Franklin, Dusty Springfield, Tom Jones e molti altri. Elvis Presley, i Beatles e Frank Sinatra sono stati tra gli innumerevoli artisti che hanno eseguito i suoi brani, con artisti più recenti che lo hanno cantato o campionato tra cui White Stripes, Twista e Ashanti. Solo "Walk On By" è stato eseguita da Warwick e Isaac Hayes, dalla band punk britannica The Stranglers fino a Cyndi Lauper.