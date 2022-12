Morto Angelo Badalamenti, addio al compositore di "Twin Peaks"

Ad annunciarlo è stato il pronipote del maestro newyorkese dalle origini italiane : il padre era di Cinisi , in Sicilia. Fedelissimo del regista David Lynch , vinse anche un Grammy Awards e un Emmy Awards . Tra le sue opere più note e apprezzate spiccano le colonne sonore di film come "Fuoco cammina con me", "Mulholland Drive", "Velluto Blu" e "Strade perdute".

Nel corso della sua lunga carriera, Badalamenti si è "specializzato" in particolare nella creazione di musiche per opere di genere horror e thriller. Nel 2005 compose ad esempio la colonna sonora del videogame "Fahrenheit" di Atari, scritto da David Cage.

Nato il 22 marzo 1937 a New York, Angelo Badalamenti ha collezionato anche tre nomination ai Primetime Emmy Awards. Nel 1991, il tema di "Twin Peaks" gli è valso il Grammy Award per la migliore performance strumentale pop. Ancora oggi resta uno dei più grandi temi televisivi di tutti i tempi.

Con oltre 100 titoli al suo attivo, il compositore statunitense ha collaborato a film del calibro di "A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors", "National Lampoon's Christmas Vacation", "Wild at Heart" e "The City of Lost Children".