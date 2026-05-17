È della Bulgaria, nello specifico di Dara con il suo tormentone Bangaranga, il titolo dell'Eurovision Song Contest 2026. A sorpresa e contro i pronostici della vigilia è riuscita a mettere d'accordo le giurie di qualità e il televoto. Alla Wiener Stadthalle di Vienna, la cantante 27enne ha incantato il pubblico cantando di un una notte di divertimento e di perdizione. Si tratta del primo storico successo in questa manifestazione per la Bulgaria, che ha debuttato all'Eurovision nel 2005 e, prima di quest'anno, il suo miglior piazzamento era stato un secondo posto ottenuto nel 2017 da Kristian Kostov con "Beautiful Mess".