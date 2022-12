Bryan Adams: "Sesso? Per la prostata sana dovrei farlo 27 volte al mese"

A Bryan Adams viene chiesto anche quale è stata "la volta in cui è stato più vicino alla morte" e lui racconta di un incidente avvenuto qualche anno, finora sconosciuto: "Mentre facevo paracadutismo e il paracadute mi si era arrotolato intorno alle gambe".

Ma cosa la fa piangere? "Vedere documentari in cui si denunciano violenze sugli animali". Bryan Adams confessa il momento più imbarazzante della sua vita: "Mick, il tour manager di Eric Clapton, mi stava accompagnando da lui nel backstage, e quando lo incontrai gli dissi: 'Ciao Mick'. Avrei voluto morire".

L'ultimo lavoro - E' uscito il 28 ottobre, in doppio cd, il cofanetto di Bryan Adams "So happy it hurts che contiene le canzoni dell'ultimo album "So Happy It Hurts" e alcuni dei suoi più grandi successi, nuovamente registrati, da "Summer of '69" a "(Everything I Do) I Do It For You". "So Happy It Hurts" è uscito a marzo 2022, 15esimo disco in studio del rocker canadese che vanta oltre 40 anni di carriera. Sempre quest'anno, Bryan Adams ha pubblicato anche gli album "Classic (Parts 1 & 2)" e "Pretty Woman -The Musical".

40 anni di carriera - Bryan Adams ha attraversato con la sua musica 4 decenni, durante i quali ha pubblicato 14 album in studio. La sua arte gli è valsa numerosi premi e riconoscimenti: 3 Academy Award nomination, 5 Golden Globe nomination, 1 Grammy award, 1 American Music Award, vari Juno Awards. È stato inserito nella Hollywood Walk of Fame. Ha ricevuto l'Allan Waters Humanitarian Award per i suoi concerti di beneficenza e il Governor General's Performing Arts Award per il suo contributo di una vita alle arti in Canada. Bryan Adams è anche un fotografo professionista, scatta lui stesso tutte le copertine dei suoi album. Ha scattato il 48esimo calendario Pirelli. Nella sua carriera ha pubblicato vari libri fotografici con i suoi lavori, l'ultimo è Homeless, del 2019.