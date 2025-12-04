Brunori Sas torna con "Attitudini: nessuna", tra cinema e poesia

È uscito ieri, 3 dicembre, per Island Records, "Attitudini: nessuna", il nuovo brano di Brunori Sas che accompagna l'omonimo film documentario di Sophie Chiarello con Aldo, Giovanni e Giacomo. Una canzone che nasce come omaggio al legame artistico e umano del trio comico più amato d'Italia, e che rinnova la collaborazione tra Brunori e gli storici interpreti della comicità italiana.