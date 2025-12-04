Logo Tgcom24
Brunori Sas torna con "Attitudini: nessuna", tra cinema e poesia

È uscito il nuovo brano che accompagna il documentario di Sophie Chiarello su Aldo, Giovanni e Giacomo. Una canzone che unisce ironia, amicizia e la firma di Aldo Baglio

04 Dic 2025 - 12:22
È uscito ieri, 3 dicembre, per Island Records, "Attitudini: nessuna", il nuovo brano di Brunori Sas che accompagna l'omonimo film documentario di Sophie Chiarello con Aldo, Giovanni e Giacomo. Una canzone che nasce come omaggio al legame artistico e umano del trio comico più amato d'Italia, e che rinnova la collaborazione tra Brunori e gli storici interpreti della comicità italiana.

Nel documentario diretto da Sophie Chiarello, la regista accompagna Aldo, Giovanni e Giacomo in un viaggio alle origini della loro storia, tra ricordi, risate e momenti di riflessione. Il brano di Brunori Sas, prodotto da Riccardo Sinigallia, amplifica questo racconto con la sua cifra poetica, trasformando l'amicizia e il talento in una melodia leggera ma intensa.

La collaborazione con Aldo Baglio

 
"A questo giro sono partito da una poesia di Aldo - racconta Brunori - ho pensato che come coppia d'oro potremmo essere i nuovi Mogol-Battisti o Dalla-Roversi". Con la consueta ironia, il cantautore svela così la genesi di un brano che porta anche la firma di Aldo Baglio, segno di un incontro creativo raro e autentico, capace di unire mondi diversi sotto la stessa ispirazione artistica.

Il film e la produzione

 Il documentario "Attitudini: nessuna", prodotto da Agidi Due in associazione con Medusa Film, Indigo Film e Driadi, arriva oggi, 4 dicembre, nelle sale italiane. La pellicola racconta l'amicizia e la carriera del trio attraverso lo sguardo della regista, che intreccia testimonianze, immagini d'archivio e momenti intimi. La musica di Brunori Sas diventa così il filo emotivo del racconto, capace di restituire al pubblico l'essenza di un sodalizio che ha fatto storia. 

Brunori in Europa e nuovi progetti

 Il nuovo singolo arriva alla vigilia di "Brunori in Europa", la tournée live prodotta da Vivo Concerti, che nel mese di dicembre porterà Dario Brunori in sette città del continente: Barcellona, Londra (già sold out), Bruxelles, Parigi, Berlino, Zurigo e Lugano. Da ottobre 2026, il cantautore sarà poi nei teatri italiani con "Tuttobrunori", uno spettacolo che unisce musica, parole e narrazione, confermando la sua capacità di costruire ponti tra poesia e quotidianità.

